Spineway : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 33%

Spineway : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 33%









(Boursier.com) — Spineway a retrouvé une croissance de ses ventes en décembre dernier et a vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 limiter sa baisse à 5%. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 3,38 ME, en baisse de 33% dans une année très perturbée par la crise du COVID.

Les ventes en Amérique Latine, zone particulièrement touchée par la crise sanitaire, restent pénalisées par les restrictions liées à cette pandémie et par la contreperformance de la Colombie, du Mexique mais surtout du Pérou dont la montée en puissance prévue sur l'année est décalée à 2021. Néanmoins, le principal client de la zone (Brésil) réussi à conserver son niveau d'activité et affiche une remarquable stabilité (avec un retrait limité de 1% par rapport à 2019). De plus, l'activité de l'ensemble de la zone s'améliore sur le 4ème trimestre par rapport aux deux trimestres précédents et affiche un repli mesuré de 23% par rapport à 2019. Ainsi, le chiffre d'affaires annuel s'établit en Amérique Latine à 1,49 ME à fin 2020 (- 42%) et représente 44% du chiffre d'affaires total.

La zone Asie totalise un chiffre d'affaires 2020 de 0,841 ME (+19%) et voit sa contribution remonter à 25% du chiffre d'affaires total (contre 14% l'an passé).