Spineway : chiffre d'affaires 2019 en baisse de 23%

Spineway : chiffre d'affaires 2019 en baisse de 23%









(Boursier.com) — Le fabricant d'implants et d'instruments chirurgicaux pour la colonne vertébrale Spineway a généré un chiffre d'affaires 2019 de 5,02 millions d'euros, en baisse de 23% par rapport à 2018. L'Amérique Latine reste la zone la plus dynamique du groupe avec un chiffre d'affaires de 2,6 ME (contre 3,4 ME en 2018). L'exercice 2019 a vu la consolidation de certains partenariats au Mexique suite à l'engagement fort des équipes locales (+14%) et au Brésil. Spineway estime que la progression du chiffre d'affaires devrait se poursuivre sur ces pays en 2020. De même, la stabilisation de la situation politique au Pérou et au Chili devrait permettre à Spineway de renouer avec la croissance sur ces pays historiques. Les affaires règlementaires de Spineway demeurent par ailleurs très actives sur cette zone afin d'obtenir de nouveaux enregistrements de ses produits et déployer la gamme Mont-Blanc MIS sur l'ensemble du continent.

L'Asie, pour sa part, s'établit à 705 KE sur 2019 (contre 1,28 ME y compris Inde en 2018) avec un chiffre d'affaires en Chine de seulement 145 KE contre 506 KE en 2018. Cette baisse des ventes chinoises est notamment associée à un sur-stockage de produits l'an passé et à l'allongement de l'homologation des produits du groupe par les autorités chinoises.

Au Japon, à la suite de l'homologation de sa gamme Mont-Blanc MIS, Spineway est actuellement en discussions avancées avec des distributeurs pour l'importation de ses produits. Ces dernières devraient prochainement aboutir à la signature d'un partenariat sur le territoire. Le chiffre d'affaires sur l'Europe progresse de 13% pour se porter à 1,16 ME et affiche son niveau historique le plus haut. Cette progression a été assurée par le développement des ventes en France (+10%) mais aussi en Europe du Nord.

Les ventes aux États-Unis s'établissent à 148 KE et ne représentent plus que 3% du chiffre d'affaires 2019. Spineway a été pénalisé par la faillite de son principal distributeur intervenue en 2018, la réorganisation initiée par le nouveau CEO et le travail de référencement des produits. Le Groupe a obtenu un brevet pour la gamme Mont-Blanc MIS, technique en forte croissance auprès des chirurgiens du rachis, et les équipes américaines ont poursuivi leurs actions de promotion auprès des distributeurs et chirurgiens américains. Spineway, qui a investi et engagé en 2019 des démarches actives de prospection, espère progressivement renouer avec la croissance sur ce territoire à fort potentiel.