Spineway boucle 2022 sur une croissance de 73%

(Boursier.com) — Spineway réalise un bel exercice 2022 avec un chiffre d'affaires annuel de 7,4 MEUR en progression de 73% par rapport à l'année 2021. "Cette amélioration significative des revenus du Groupe est impulsée par la contribution en année pleine des ventes des gammes Distimp et l'intégration sur le 2nd semestre 2022 des ventes de Spine Innovations", commente la société.

Le seul quatrième trimestre a accouché d'une progression de +54% à 2,07 ME.

L'Europe représente en 2022 la première zone de distribution du Groupe (2 906 kEUR et 39% du CA). La zone bénéficie des synergies commerciales mises en place avec le développement des marchés allemand et français (chiffre d'affaires multiplié par 2,6). Ce marché européen est porté par le triplement des ventes des gammes Premium de Distimp et la contribution au chiffre d'affaires de cette zone de Spine Innovations à hauteur de 42%.

Le Groupe bénéficie au 31 décembre 2022 d'une trésorerie solide d'environ 5,5 MEUR pour accompagner son développement organique.