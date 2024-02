Spineway : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Spineway informe ses actionnaires qu'ils sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 25 mars 2024, à 16h au siège social du Groupe, à Ecully dans le Rhône.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 19 février, bulletin no 22. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.