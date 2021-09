Spineway : Amélioration de l'ensemble des résultats sur le 1er semestre

(Boursier.com) — Spineway confirme la hausse de 153% de son chiffre d'affaires sur le 2nd trimestre 2021 par rapport au T2 2020 dans un contexte international encore perturbé par la pandémie mondiale. La reprise de l'activité sur les principales zones du Groupe permet de porter le chiffre d'affaires à 1.885 KE au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 32% par rapport au S1 2020. La récente intégration de la société Distimp va permettre au groupe d'étendre son offre produits et d'accroître ses ventes en France dans les mois qui viennent.

Amélioration de l'ensemble des résultats sur le 1er semestre

Cette progression de l'activité s'accompagne d'une forte croissance de la marge brute qui s'établit à 1.349 KE sur le 1er semestre 2021 et s'améliore de de 52% par rapport au S1 2020. Cette performance est principalement portée par l'augmentation des volumes et des prix de vente du Groupe. Le taux de marge brute s'élève ainsi à 72% contre 62% au S1 2020, dépassant même le niveau du S1 2019 (64%).

Par ailleurs, l'optimisation du prix de revient, le pilotage fin des charges d'exploitation et la rationalisation des charges de personnel permettent au Résultat d'exploitation de s'apprécier de 65% par rapport au 1er semestre 2020 et de 69% par rapport au S1 2019 pour s'inscrire à -483 KE.

De même, le résultat financier affiche une nette amélioration et ressort positif à 70 KE contre une perte de 10.575 KE au S1 2020 suite à la comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma.

Dans la lignée des performances opérationnelles, le Résultat net semestriel s'inscrit à -617 KE, contre une perte de -12.011 KE au S1 2020 (- 1.450 KE retraitée de la charge financière exceptionnelle) s'apprécie de 62% par rapport au 1er semestre 2019 et de 57% par rapport au résultat pro-forma du 1er semestre 2020.

Au cours de la période, la trésorerie du Groupe a bénéficié de l'amélioration des marges, de la baisse des coûts opérationnels et s'est vue renforcée au travers d'une augmentation de capital de 995 KE associée à une prime d'émission de 10.505 KE liée au contrat de financement mis en place avec la société Negma. Ainsi, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 14.310 kE au 30 juin 2021 permettant à Spineway d'afficher une trésorerie nette de dettes financières de 11.563 KE et de conserver intacte sa capacité d'investissement.

Poursuite du plan stratégique pour constituer un acteur européen spécialiste dans le rachis

Conformément à son plan stratégique visant à créer un acteur européen du rachis, Spineway a procédé à l'acquisition de la société Distimp le 25 juin 2021. Cette acquisition devrait pleinement contribuer à la progression des ventes. Les synergies et gammes complémentaires vont permettre au Groupe d'élargir son offre et de proposer aux chirurgiens de nouvelles techniques opératoires à forte valeur ajoutée.

Fort d'une structure de coûts optimisée et d'une capacité d'investissement intacte, Spineway va profiter de la reprise du marché si celle-ci se confirme pour poursuivre son développement sur ses zones d'implantation et saisir toute opportunité de croissance externe pouvant offrir des synergies créatrices de valeur pour le Groupe.

Prochain RDV : 14 Octobre 2021 (Point d'activité sur le 3ème semestre 2021 et les perspectives du Groupe).