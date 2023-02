Spineway alourdit sa perte en 2022

(Boursier.com) — L 'exercice 2022 illustre la dynamique très forte impulsée par le management mixant croissances externes ciblées, développement commercial à l'international et accélération d'un ambitieux programme de R&D pour créer un acteur de référence de la chirurgie du rachis avec un positionnement Premium.

Sur l'exercice 2022, Spineway confirme un chiffre d'affaires annuel de 7,4 millions d'euros en progression de +73% par rapport à l'année 2021. Cette croissance est portée par ses clients historiques notamment en Amérique Latine et la contribution en année pleine des ventes des gammes Distimp ainsi que l'intégration sur le 2nd semestre 2022 des ventes de Spine Innovations. Spineway confirme ainsi la pertinence de sa stratégie s'appuyant sur des territoires plus porteurs de marge (Europe, Australie) et des gammes d'implants Premium.

Le taux de marge brute sur les ventes poursuit son amélioration et progresse de 1,4 pts à 69%, générant 5,1 ME de marge. L'intensification des investissements nécessaires au développement (dépenses réglementaires et scientifiques, accroissement des activités R&D et marketing, hausse des effectifs) ainsi que les dépenses liées à l'intégration de Spine Innovations portent les charges d'exploitation à 12,4 ME. Ainsi, le Résultat d'Exploitation s'établit à -3,2 ME. Non impacté par des résultats financier et exceptionnel peu significatifs, le résultat net s'inscrit à -3,1 ME (-1,6 ME l'an passé, hors Spine Innovations).

La structure financière du Groupe reste saine avec une trésorerie de 5,5 ME et une trésorerie nette de dettes financières de 4,1 ME pour des capitaux propres de 22 ME au 31 décembre 2022.

Ambitions confirmées

Comme prévu dans son plan stratégique, le Groupe a su incrémenter sa valeur ajoutée, renforcer significativement ses équipes et densifier ses positions géographiques. Doté d'une offre produits renforcée, prothèses discales innovantes Spine Innovations, et gammes premium Distimp, le groupe Spineway est entré dans une nouvelle phase de son histoire.

"Après une période complexe, le redéploiement de Spineway est en route. 2022 aura été l'année où nos choix stratégiques portent leurs fruits. Bien que le résultat soit encore pénalisé par des investissements nécessaires, la forte croissance des ventes en France et à l'international valide notre volonté de retour à l'équilibre financier à moyen terme et l'ambition du groupe Spineway de devenir l'acteur innovant du traitement moins invasif des pathologie du rachis", déclare Stéphane Le Roux, PDG de Spineway.