Spineway affiche sur le 1er semestre un chiffre d'affaires de 5,4 ME

(Boursier.com) — Spineway totalise sur le 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 5,4 ME en croissance de 75% par rapport au 1er semestre 2022. Cette croissance est principalement portée par la contribution des ventes de Spine Innovations, acquise en juillet 2022. Cependant, la croissance organique reste soutenue pour s'établir à +12% sur ce 1er semestre 2023, grâce à la forte progression des ventes Distimp (+66%), et démontre le dynamisme de l'activité commerciale du Groupe sur la période.

En Amérique Latine, Spineway a bénéficié sur le 2ème trimestre d'un rattrapage de ses ventes, lui permettant d'enregistrer un chiffre d'affaires de 1,5 MEUR sur le 1er semestre 2023 (28% du CA Groupe). Ce dernier intègre notamment les toutes premières ventes de produits Spine Innovations désormais homologués au Mexique.

En Europe, la croissance se poursuit sous l'impulsion des ventes des produits Distimp et Spine Innovations. La zone, désormais première contributrice au chiffre d'affaires du Groupe (48% du CA), totalise 2,6 ME sur le 1er semestre 2023 (contre 0,9 ME au S1 2022). Cette forte progression, qui sera mécaniquement lissée sur le second semestre, illustre parfaitement la stratégie du Groupe qui vise à renforcer ses positions sur les pays à plus forte marge avec des gammes Premium.

L'Asie et le Moyen-Orient totalisent un chiffre d'affaires cumulé de 1,3 ME sur ce 1er semestre 2023.

Fort de ce début d'année solide, Spineway va poursuivre ses développements commerciaux et ses démarches réglementaires dédiées à l'homologation des produits Spine Innovations et Distimp sur le grand export. Conformément à sa stratégie, le groupe Spineway consolide ses positions et confirme sa volonté de devenir, à terme, un acteur international de référence sur le secteur des implants du rachis.

Prochain rendez-vous le 19 septembre avec les résultats du 1er semestre 2023.