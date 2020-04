Spineway : accord de distribution exclusif au Japon

(Boursier.com) — Spineway annonce la signature d'un accord commercial exclusif pour la distribution de ses produits au Japon avec la société MURANAKA Medical Instruments.

Cet accord fait suite à l'homologation en octobre dernier par les autorités sanitaires japonaises de la gamme de chirurgie mini-invasive Mont-Blanc MIS de Spineway. Spineway précise qu'il va pouvoir s'appuyer sur le réseau de vente et l'expertise de l'un des plus puissants importateurs/distributeurs de matériel médical au Japon, pour déployer ses produits sur le territoire.

Basée à Osaka, MURANAKA réalise plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et est présente dans les plus grandes villes du Japon. Disposant d'un département neurochirurgie, la société distribue une gamme large de matériels d'équipement et de consommables (implants) auprès des principaux hôpitaux japonais.