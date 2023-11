Spineway : accélération du déploiement sur de nouveaux territoires de la gamme d'implants VEOS

(Boursier.com) — Le Groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce l'accélération du déploiement sur de nouveaux territoires de sa gamme d'implants VEOS destinée à la fixation intervertébrale par abord postérieur.

Cette technologie, qui répond au plus important segment du marché des implants pour la colonne vertébrale évalué à près de 12 milliards de dollars US, dispose d'un marquage CE/MDD et d'une autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Fort de ces autorisations, Spineway déploie les ventes de son système VEOS en France, via des ventes en direct aux établissements de soins, ainsi qu'en Europe et sur le grand export, via un réseau d'importateurs distributeurs.

Premières implantations en Espagne

En Espagne, la diffusion de la gamme VEOS a été confiée à l'un des acteurs majeurs de la distribution d'implants orthopédiques et rachidienset les premières implantations sur patients ont été réalisées dans des hôpitaux à Barcelone les 13 et 15 novembre. Ces interventions se sont bien passées et les chirurgiens espagnols étaient très satisfaits des instruments et implants VEOS qui leurs ont permis de réaliser avec précision les gestes de correction et de fixation qu'ils avaient planifiés sur leurs patients.

Ces premières opérations réussies confirment l'adéquation entre les produits Spineway et les besoins du marché espagnol en matière de chirurgie du rachis.

Nouvelles homologations en Colombie et Indonésie

Porté par l'autorisation délivrée par la FDA américaine en octobre 2023 et les présentations produits réalisées lors du congrès américain NASS (North American Spine Society) à Los Angeles, le groupe Spineway vient de se voir délivrer, par les services de santé, des homologations de la gamme VEOS pour la commercialisation en Colombie et en Indonésie.

L'ouverture de ces nouveaux territoires devraient contribuer à la croissance des ventes de cette gamme sur l'année 2024 et renforcer les positions du Groupe en Amérique Latine et en Asie.

Ces nouvelles concrétisations confortent le positionnement de Spineway dans le domaine de la chirurgie du rachis et confirme son ambition de devenir un acteur innovant en France et à l'international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.