Spineway : à quel prix ?

Spineway : à quel prix ?









(Boursier.com) — Spineway a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 100% du capital, sous réserve de la réalisation de conditions préalables, de la start-up Distimp avec laquelle le groupe était entré en négociations exclusives en mars. Distimp, basée à Nîmes, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et instruments pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Elle bénéficie de la solide expérience de son fondateur, Fabrice Paccagnella, qui travaille à la conception et au développement d'implants et instrumentations dans le secteur rachis depuis plus de 25 ans, lui permettant de disposer d'un large réseau de chirurgiens du rachis, notamment en France et en Europe. La société dispose de plusieurs gammes de produits innovants dédiées à la chirurgie du rachis, qu'elle commercialise en direct en France et au travers de distributeurs à l'international...

Conformément à la stratégie de croissance du groupe, cette acquisition permettra à Spineway de consolider son offre produits, de renforcer ses positions en Europe, notamment en France, en proposant une palette plus large de techniques opératoires à forte valeur ajoutée et destinée aux chirurgiens de la colonne vertébrale. Cette acquisition sera intégralement financée en numéraire et verra l'intégration de M. Fabrice Paccagnella au sein du groupe dès la signature définitive de l'accord qui devrait intervenir d'ici la fin du mois de juin.

"La croissance externe fait partie intégrante de la stratégie annoncée par Spineway, afin de renforcer sa position en Europe... Pour le moment, nous ne disposons pas du prix de cette acquisition, ni du CA qu'elle pourrait générer. Nous ajusterons nos scénarios lors de l'annonce de l'accord définitif" commente Portzamparc qui conserve le dossier.