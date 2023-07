SpineGuard : XinRong Medical a passé commande

(Boursier.com) — SpineGuard et XinRong Medical Group, un des leaders de la medtech chinoise, annoncent aujourd'hui la réalisation d'une large commande de produits PediGuard et la finalisation de l'augmentation de capital, destinée principalement à financer l'homologation de l'ensemble du portefeuille de produits de SpineGuard par la NMPA (National Medical Product Administration) en Chine.

Conformément à l'accord de distribution étendue annoncé le 16 mai dernier, XinRong Medical a passé une commande de 448 unités de PediGuard Straight. En parallèle, SpineGuard a mandaté un agent réglementaire indépendant, choisi en concertation avec XinRong, pour mener à bien l'homologation des autres versions du PediGuard non encore enregistrées en Chine : les PediGuard Curved, XS, Canulated et Threaded tous intégrant la technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel et sans rayons-X.