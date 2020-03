SpineGuard travaille à l'aménagement de la dette

Crédit photo © Spineguard

(Boursier.com) — SpineGuard fait aujourd'hui le point sur la procédure volontaire de sauvegarde et la procédure Chapter 11 aux Etats-Unis à l'égard de sa filiale américaine, qui avaient fait l'objet d'un communiqué en date du 14 février dernier.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général de SpineGuard déclare explique : " Nous travaillons d'ores et déjà à l'établissement d'un plan de sauvegarde et sommes confiants qu'il permette d'aboutir à l'aménagement de notre dette. En parallèle, nous poursuivons le déploiement de notre technologie DSG et la mise en place de partenariats stratégiques sur des bases saines, tout en prenant les mesures qui s'imposent face à la propagation du virus COVID-19 et à ses conséquences sur notre activité. "

Le Conseil d'administration et la Direction Générale de SpineGuard estiment que la procédure de sauvegarde permettra de renégocier l'échelonnement de sa dette et d'alléger son impact pour la société. Cette protection effective en France et aux États-Unis, soit sur l'ensemble du périmètre de la société, donne la possibilité à SpineGuard de se concentrer "plus efficacement sur son activité, ses clients et de mener à bien sa stratégie d'innovation centrée sur le déploiement de sa technologie DSG au travers, notamment, de partenariats industriels", explique la société.

En France, SpineGuard est maintenant dans la période dite d'observation accordée par le Tribunal de Commerce. Cette période d'observation dure au minimum 6 mois et peut être prolongée par le Tribunal de Commerce. Elle vise à préparer et à soumettre un plan de sauvegarde qui doit permettre l'aménagement de la dette de la société. Au terme de la période d'observation, le Tribunal de Commerce reverra et arrêtera le plan, lequel devra être exécuté selon le calendrier prévu.

La procédure Chapter 11 ouverte aux Etats-Unis à la demande de SpineGuard Inc., filiale de SpineGuard SA, en est aussi à sa phase initiale. La société va proposer un premier plan de sauvegarde le 1er mai 2020.