SpineGuard : résultats des expérimentations pour l'application robotique de la technologie DSG

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce que le Dr. Larry T. Khoo vient de présenter en session plénière au congrès international de chirurgie vertébrale mini-invasive (SMISS) les résultats des expérimentations pour l'application robotique de la technologie DSG.

DSG repose sur la mesure de conductivité électrique locale des tissus en temps réel et sans rayons-X, avec un capteur placé à la pointe de l'outil de forage. Son efficacité est prouvée par plus de 85.000 chirurgies à travers le monde et 17 publications scientifiques. Depuis 2017, SpineGuard collabore avec l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) de Sorbonne Université, du CNRS et de l'INSERM, afin d'appliquer DSG aux robots chirurgicaux pour améliorer leur sécurité, leur précision et leur autonomie. L'expérimentation dont les résultats viennent d'être présentés aux SMISS consiste à détecter la frontière entre l'os et les tissus mous lors d'un perçage vertébral effectué par un robot, et à arrêter automatiquement le perçage lorsque la pointe est au plus près de cette limite.

Le SMISS ("Society for Minimally Invasive Spine Surgery") est un des congrès mondiaux majeurs dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. Créé aux Etats-Unis en 2007, mais d'inclusion internationale, il est le premier à s'être concentré sur l'innovation, la recherche scientifique et l'enseignement des approches mini-invasives de la chirurgie vertébrale. Il fait référence dans ce domaine. La réunion annuelle du SMISS s'est tenue à Las Vegas, le Dr. Khoo y a présenté en session plénière samedi 30 octobre les résultats expérimentaux de l'application DSG à la robotique.

Ces résultats sont le fruit de la collaboration des ingénieurs et chercheurs de SpineGuard et de Sorbonne Université J.DaSilva, E.Saghbiny, G.Morel, T.Chandanson, S.Bette avec le comité scientifique de SpineGuard composé de R.Assaker (France), R.Betz (USA), C.Bolger (Irlande), M.Bourlion (France), H.Defino (Brésil), A.Kaelin (Suisse), L.Khoo (USA), J.Williams (USA), HK.Wong (Singapour).

Cette présentation est une étape clé car constitue une validation par la communauté scientifique de la pertinence des résultats obtenus et vient donc naturellement appuyer SpineGuard dans ses discussions stratégiques avec l'industrie, en vue de l'intégration de DSG dans les plateformes d'assistance robotique à la chirurgie.