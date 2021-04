SpineGuard : résultats 2020 dégradés, horizon de trésorerie supérieur à 36 mois

(Boursier.com) — Guère épargné par la crise sanitaire, SpineGuard enregistre une nette baisse de ses résultats 2020. Le résultat opérationnel courant ressort à -961.000 euros contre -311.000 euros sur l'année 2019 pour des revenus de 4,85 ME. L'Ebitda s'établit à -1,284 ME contre -50.000 euros un an auparavant.

La marge brute diminue de 1,3 point à 83,2%, principalement sous l'effet de la baisse des volumes et d'ajustements ponctuels. Les charges opérationnelles courantes ont diminué de 17,8% et traduisent l'effet en année pleine du plan de réorganisation entamé en juin 2019, de l'impact de la Covid-19 ainsi que, plus généralement, la bonne maîtrise globale dans la durée des dépenses opérationnelles.

Malgré la pandémie et avec le maintien des dépenses stratégiques d'innovation, de R&D et de propriété intellectuelle, la trésorerie consommée n'est que de -646.000 euros en 2020 vs. +224.000 euros en 2019. Le résultat financier, à -844.000 euros, reflète les intérêts courus des dettes avec Norgine Venture, Harbert European Growth et Bpifrance, des pertes de changes nettes pour 108.000 euros ainsi que la variation du dérivé passif, sans incidence sur la trésorerie pour 35.000 euros.

La trésorerie au 31 décembre 2020 s'est établie à 1,2 ME, à laquelle s'ajoute la disponibilité sécurisée du financement en bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) de 1,8 ME entièrement utilisée depuis. La trésorerie est de 2,3 ME au 31 mars 2021. Avec la nouvelle ligne de financement en fonds propres de 10,0 ME assurée par la société Nice & Green, SpineGuard dispose d'un horizon de trésorerie supérieur à 36 mois.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021 s'établit par ailleurs à 1,049 ME contre 1,376 ME un an plus tôt (-23,8%). 1.360 unités équipées de la technologie DSG ont été vendues au cours des trois premiers mois de 2021, comparées aux 1.536 unités du T1 2020.

Pour l'ensemble de l'année, SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective tout en restant proche de l'équilibre : accroître l'activité commerciale avec le lancement de l'interface DSG-Connect ; accélérer la mise en oeuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets ; intensifier le co-développement d'une nouvelle génération d'instruments dentaires intégrant la technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC ; affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques notamment pour l'application robotique de DSG.