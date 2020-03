SpineGuard : reprise de cotation le 31 mars

SpineGuard : reprise de cotation le 31 mars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui la date de reprise de cotation du titre.

Dans le prolongement du dernier communiqué de la société en date du 24 mars 2020 sur l'évolution et les perspectives de la procédure de sauvegarde, la société annonce que la cotation du titre sur Euronext Paris (ISIN : FR0011464452), suspendue depuis le 13 février 2020, reprendra le 31 mars 2020.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général de SpineGuard déclare : "Nous travaillons d'ores et déjà à l'établissement d'un plan de sauvegarde et sommes confiants qu'il permette d'aboutir à l'aménagement de notre dette. En parallèle, nous poursuivons le déploiement de notre technologie DSG et la mise en place de partenariats stratégiques sur des bases saines, tout en prenant les mesures qui s'imposent face à la propagation du virus COVID-19 et à ses conséquences sur notre activité."