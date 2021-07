SpineGuard rejoint les membres du consortium FAROS

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce qu'elle rejoint les membres du consortium FAROS à part entière, et devient ainsi corécipiendaire du financement Horizon 2020.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur de SpineGuard, déclare : "SpineGuard est très fière de ce passage du statut de fournisseur de la technologie de guidage DSG pour le robot chirurgical à celui de membre à part entière. Nous remercions les universités membres du consortium, qui ont promu notre nouvelle position auprès des autorités européennes, et ces dernières de l'avoir acceptée. Notre place au sein du consortium va nous permettre de participer à la totalité de l'élaboration de la plateforme robotique et d'échanger plus d'innovations avec les autres membres. Nous utiliserons notre part du financement du projet FAROS au recrutement d'ingénieurs spécialisés afin d'accroître notre contribution au projet et de renforcer le savoir-faire robotique de SpineGuard."

Emmanuel Vander Poorten, professeur à l'Université Catholique de Louvain et coordinateur du projet FAROS, ajoute : "Nous sommes ravis d'accueillir SpineGuard au sein de notre consortium. SpineGuard a inspiré le projet FAROS dès sa genèse, elle est un exemple de création de valeur par l'intégration d'une technologie de capteur dans des instruments chirurgicaux. L'inclusion dans le projet FAROS visant à exploiter différents types de capteurs pour améliorer la robotique chirurgicale, d'un partenaire avec une telle expérience industrielle et une excellence prouvée est inestimable. Cet ajout d'expertise technologique et de connaissance du secteur augmente significativement la capacité de FAROS à impacter le marché. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de Stéphane Bette et Thibault Chandanson pour contribuer à rendre la chirurgie vertébrale plus précise et plus sûre."