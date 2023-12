SpineGuard : Réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 21 novembre au 4 décembre 2023 avec la levée de 1,5 million d'euros.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-Fondateur de la société, a déclaré : "Je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des souscripteurs à cette augmentation de capital, les actionnaires historiques de SpineGuard qui nous ont renouvelé leur confiance en exerçant leurs droits préférentiels ainsi que les nouveaux entrants que nous accueillons chaleureusement. Ces fonds levés vont nous aider à renouer rapidement avec une forte croissance en intensifiant notre effort commercial notamment aux Etats-Unis et en accélérant le déploiement de notre technologie DSG dans de nouvelles applications extrêmement prometteuses telles que la correction des scolioses par voie antérieure ou la fusion sacro-iliaque et son intégration dans un foret motorisé universel."