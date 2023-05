SpineGuard prolonge sa trésorerie jusqu'à fin 2026

(Boursier.com) — SpineGuard met en place un financement obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 7,5 millions d'euros avec Nice & Green S.A, société d'investissement partenaire de la société depuis 2017.

"Ce financement innovant (Programme Horizon) a pour objet, dans un contexte macro-économique volatil, de sécuriser le financement à long terme de la société et de lui donner des moyens supplémentaires au déploiement de sa stratégie. Il est le fruit des bonnes performances de la société en 2022 et au premier trimestre 2023", explique le management.

La société prévoit d'utiliser le Programme Horizon de façon ciblée et sélective pour notamment :

- accélérer le renforcement commercial, marketing et logistique de sa filiale aux Etats-Unis afin de soutenir sa croissance sur son principal marché ;

- rembourser sa dette obligataire de manière anticipée afin d'améliorer son bilan et de diminuer ses frais financiers ;

- constituer une enveloppe de financement mobilisable pour des opportunités de croissance et d'innovation, créatrices de valeur.

Le Programme Horizon a été autorisé à procéder à l'émission progressive et par tranches, d'obligations convertibles en actions (Obligations Horizon) lesquelles donneront droit, sur exercice, à l'émission et/ou l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes, pour une valeur nominale totale pouvant atteindre 7,5 ME.

SpineGuard estime que, compte tenu de la trésorerie existante au 30 avril, soit 5,3 ME, de son plan d'affaires intégrant les accords récemment annoncés avec son partenaire en Chine, le projet de désendettement et le montant global de l'émission, son horizon de trésorerie court à minima jusqu'à la fin de l'année 2026.

"Ce financement nous confère la visibilité et la marge de manoeuvre nécessaires pour amplifier notre déploiement commercial notamment aux États-Unis, exploiter au mieux le formidable potentiel d'innovation clinique de notre technologie DSG et nous conduire vers la profitabilité", commente Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Cofondateur de SpineGuard.