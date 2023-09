SpineGuard : présentation de résultats de la technologie DSG appliquée à la robotique

(Boursier.com) — Une équipe de chercheurs de SpineGuard a présenté un nouveau papier scientifique lors de la conférence de chirurgie assistée par la robotique et le numérique (CRAS), le 12 septembre à Paris. Il rapporte les progrès réalisés dans l'application robotique de la technologie DSG.

L'expérimentation dont les résultats viennent d'être présentés consiste à arrêter automatiquement le foret lorsque sa pointe est au plus près de la frontière de l'os lors d'un perçage vertébral effectué par un robot de façon autonome. Afin d'aller plus loin dans le réalisme du test et la démonstration de l'efficacité de DSG, la trajectoire est pédiculaire. Elle présente des configurations tangentielles correspondant parfaitement à des situations cliniques délicates où le canal vertébral abritant la moelle épinière doit être évité, et où la pointe de l'outil n'accoste pas la surface osseuse de façon perpendiculaire. L'algorithme utilisé pour la détection a été réglé avant de procéder à la série de 50 perçages et aucun ajustement ou calibration n'est nécessaire pour chaque spécimen.

100% des perçages ont satisfait le critère de succès, c'est-à-dire ont été stoppés à l'intérieur d'un corridor considéré comme cliniquement sûr, de deux millimètres de part et d'autre de l'interface entre l'os et le canal rachidien. Plus précisément, tous les perçages se situaient dans un intervalle de -0,9 à +1,4 mm, avec une distance moyenne de 0,7 mm. Ceci, alors que le perçage est effectué totalement " en aveugle ", sans aucune utilisation d'imagerie pré-, ni per-opératoire.