SpineGuard : première publication clinique au Japon pour la technologie DSG

(Boursier.com) — SpineGuard, entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui une première publication clinique japonaise pour la technologie DSG.

Cette note technique, publiée dans Neurologia medico-chirurgica, (le journal scientifique à comité de lecture officiel de la société japonaise de neurochirurgie) décrit les bénéfices cliniques de l'utilisation du PediGuard pour l'optimisation du placement de vis bi-corticales dans les masses latérales de la 1ère vertèbre cervicale. Ces vis requièrent un positionnement extrêmement précis afin d'éviter l'artère vertébrale et l'artère carotide interne.

Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : "Il s'agit de la première publication scientifique relative à l'utilisation de notre technologie au Japon, deuxième marché mondial dans notre secteur[1]. Qui plus est, dans une application ultra précise et sensible qui est la colonne cervicale, où les praticiens japonais excellent en raison de la prévalence dans ce pays des pathologies qui affectent cette partie du rachis. Nous sommes donc très heureux de cette 15ème publication dans des journaux à comité de lecture. Elle vient renforcer la solidité des preuves cliniques de notre technologie DSG que nous sommes déterminés à déployer dans de nouvelles applications cliniques très prometteuses. Nous travaillons activement avec la banque d'affaires Healthios Capital Markets à la conclusion d'accords industriels d'envergure pour générer de la croissance et créer de la valeur pour nos actionnaires."