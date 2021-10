SpineGuard obtient un nouveau brevet aux Etats-Unis

(Boursier.com) — SpineGuard a obtenu un nouveau brevet aux Etats-Unis, après l'obtention en Chine, au Japon, Mexique, en France, Israël, Russie et à Singapour. Ce brevet présente certaines caractéristiques de la technologie DSG permettant l'optimisation de sa mise en oeuvre en temps réel.

Depuis sa création, SpineGuard développe et maintient un portefeuille significatif de propriété intellectuelle atteignant à ce jour 15 familles totalisant 78 brevets ou dépôts, ainsi que 3 marques, dans les principales zones géographiques mondiales dont l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective tout en restant proche de l'équilibre : accroître l'activité commerciale avec le lancement de l'interface DSG-Connect; implémenter la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle, des démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets; intensifier le co-développement d'une nouvelle génération d'instruments dentaires intégrant la technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC; et affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques notamment pour l'application robotique de DSG.