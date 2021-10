SpineGuard obtient l'homologation de l'ANVISA pour la commercialisation de sa plateforme 'DSG Connect' au Brésil

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui l'obtention de l'homologation de l'ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorisant la commercialisation de DSG Connect au Brésil.

Comme annoncé en juin, après l'obtention des certificats de l'ANATEL (Agência Nacional De Telecomunicações) en mars et de l'INMETRO (The National Institute of Metrology, Standardization, and Industrial Quality) en juin, l'homologation de l'ANVISA était la dernière étape réglementaire avant la commercialisation de la plateforme DSG Connect de SpineGuard au Brésil.

Patricia Lempereur, Directrice Ventes & Marketing International de SpineGuard déclare : "L'issue positive de cette importante étape réglementaire ouvre la porte à la commercialisation de toute la gamme DSG Connect au Brésil, premier marché d'Amérique Latine pour les dispositifs vertébraux. De nombreux distributeurs sont déjà engagés pour couvrir les principaux états du Brésil avec des commandes fermes. La formation de ces distributeurs et de leurs clients chirurgiens est la prochaine priorité pour les semaines à venir."