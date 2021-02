SpineGuard obtient l'agrément de la FDA pour la commercialisation de DSG Connect aux Etats-Unis

(Boursier.com) — SpineGuard a obtenu l'agrément de la FDA (Food and Drug Administration) américaine autorisant la commercialisation de DSG Connect aux Etats-Unis. Cette homologation de la FDA autorise le lancement commercial aux Etats-Unis d'une nouvelle génération de sondes pédiculaires PediGuard et de vis intelligentes pour la chirurgie vertébrale maintenant capables, grâce à l'addition du module DSG-Connect, de transmettre leurs mesures prises en temps réel et sans rayons x. Une interface tablette sans fil dotée d'une application logicielle dédiée, reçoit le signal transmis par le capteur DSG et ajoute un rendu visuel à l'audio pour en optimiser l'exploitation pendant la chirurgie. Elle permet également l'enregistrement des données comme preuve médico-légale et la réalisation d'études cliniques sur la qualité osseuse. Le statut commercial aux Etats-Unis de cette plateforme déjà utilisée expérimentalement par SpineGuard pour guider les robots chirurgicaux orthopédiques, facilite son intégration potentielle dans des systèmes de robotique et de navigation du marché.