SpineGuard : obtention de la certification INMETRO pour sa plateforme "DSG Connect" au Brésil

(Boursier.com) — SpineGuard annonce l'obtention de la certification INMETRO, délivrée par l'Institut National Brésilien de Métrologie, de standardisation et de qualité industrielle, pour sa plateforme DSG Connect.

"Après avoir obtenu la certification ANATEL en mars 2021, et à présent la certification INMETRO, la prochaine et dernière étape pour la commercialisation de DSG Connect au Brésil est l'enregistrement ANVISA, attendu d'ici la fin de l'année. Nous sommes ravis de pouvoir bientôt initier la commercialisation de DSG Connect au Brésil, le plus grand marché pour la chirurgie vertébrale en Amérique Latine, où il est attendu par de nombreux chirurgiens. Notre stratégie commerciale sur ce marché conséquent consiste à nous associer à plusieurs distributeurs pour couvrir les différents États Brésiliens", déclare Patricia Lempereur, Directrice des ventes et du marketing, International.