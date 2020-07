Spineguard : obtention de 2 nouveaux brevets au Japon et en Chine

(Boursier.com) — SpineGuard annonce aujourd'hui l'obtention de deux nouveaux brevets au Japon et en Chine.

Les brevets couvrent la mise en oeuvre d'une technologie par ultrasons de façon originale afin de déterminer depuis la surface de l'os, sans recourir aux rayons X, la position du point d'entrée ainsi que la trajectoire optimale d'un instrument de perçage osseux.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur de SpineGuard, a déclaré : "Depuis plusieurs années, SpineGuard crée et assemble des solutions technologiques pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux en évitant le recours systématique et dangereux à l'imagerie par rayons X. L'invention qui est validée ici a le potentiel de compléter notre technologie de capteur DSG. En effet, elle pourrait permettre au chirurgien, ou à un robot chirurgical, de trouver depuis la surface de l'os le point d'entrée ainsi que la trajectoire de visée optimale. Une fois que l'instrument a pénétré la surface de l'os, notre capteur DSG prend le relais dans l'os et permet d'éviter les brèches. La Chine et le Japon sont aujourd'hui les deuxième et troisième marchés mondiaux pour les dispositifs médicaux, ils représentent donc un enjeu majeur en terme de propriété intellectuelle. Notre portefeuille de brevets continue de s'étendre, renforçant ainsi le caractère différenciant de notre technologie, atout clé dans le cadre de nos discussions avec de nouveaux partenaires stratégiques."