SpineGuard : nouvelle Assemblée générale le 23 septembre

(Boursier.com) — SpineGuard tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, son Assemblée générale extraordinaire le jeudi 23 septembre à 10h, conformément à la réglementation en vigueur liée à la crise sanitaire et aux recommandations émises par l'AMF. Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire.

Suite à l'absence de quorum lors des Assemblées générales extraordinaires des 9 et 30 juin, la société a présenté une requête et obtenu suivant ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 23 juillet, la nomination d'un mandataire ad-hoc à la seule fin de constituer le quorum et dont le vote sera neutre dans le décompte final des votes de l'AG. La Selarl Ajilink, Labis, Cabooter représentée par Me Jérôme Cabooter, a été désignée.

L'une des résolutions soumises au vote de cette AG vise justement à adopter les quorums légaux pour remplacer les quorums statutaires historiques de SpineGuard.

L'Assemblée générale sera retransmise en direct par internet. Les actionnaires seront invités à se connecter via un lien qui sera communiqué ultérieurement. Les actionnaires seront informés par un communiqué ultérieur de l'identité et de la qualité des personnes désignées à l'effet d'exercer les fonctions de scrutateurs.