SpineGuard : nouveaux brevets

SpineGuard : nouveaux brevets









(Boursier.com) — SpineGuard annonce aujourd'hui l'obtention de trois nouveaux brevets aux Etats-Unis, à Singapour et en Russie. Le nouveau brevet 'multi-électrodes' obtenu aux Etats-Unis décrit la mise en oeuvre de la technologie DSG avec de multiples électrodes permettant notamment de réaliser des cartographies électromagnétiques en 3D de la zone chirurgicale d'intérêt. Par ailleurs, deux brevets 'temps réel' délivrés à Singapour et en Russie viennent étendre jusqu'en 2035 la protection de la technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) de guidage dans l'os par mesure de la conductivité des tissus, in-situ, en temps réel et sans utilisation de rayons X.

Conformément à la réglementation en vigueur (Application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et ordonnance en date du 25 mars) et aux recommandations récentes émises par l'AMF à ce propos, SpineGuard confirme que son Assemblée Générale Mixte aura bien lieu le 14 mai 2020 à 8h45, mais sans tenue physique. Elle se tiendra donc à huis clos, hors la présence des actionnaires. Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire, et ce par un vote exclusivement à distance en cas d'assemblée générale à huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l'Assemblée Générale. Toute la logistique nécessaire au bon déroulement de cette Assemblée est en cours de mise en place afin de prendre en compte la situation sanitaire actuelle, l'Assemblée Générale Mixte se déroulera donc par web conférence.