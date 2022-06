SpineGuard : nouveau partenariat de recherche

(Boursier.com) — SpineGuard annonce le démarrage d'un nouveau programme de collaboration d'une durée de 3 ans avec deux laboratoires de Sorbonne Université, du CNRS et de l'Inserm : l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) et le LIB (Laboratoire d'Imagerie Biomédicale).

A l'issue d'une première phase de collaboration, SpineGuard a annoncé des résultats expérimentaux d'une précision submillimétrique dans la détection de la frontière de l'os et l'arrêt automatique du perçage vertébral effectué par un robot à l'aide de la technologie DSG. Ces résultats ont été présentés à la communauté médicale au fil de leur élaboration.

Désormais, les équipes de recherche et développement souhaitent aller encore plus loin dans l'avancement des robots chirurgicaux : les technologies de guidage qui permettent au robot de se positionner correctement par rapport au patient pour trouver le point d'entrée du perçage reposent actuellement sur l'utilisation d'imagerie par rayons X, dangereux pour la santé, en combinaison avec un repérage optique encombrant. Or, SpineGuard explore depuis longtemps la possibilité d'utiliser les ultrasons en complément de DSG pour cette étape préliminaire, avant que l'outil ne pénètre l'os, et a obtenu la validation de deux familles de brevets internationaux à ce sujet. Le laboratoire LIB, qui possède une expertise de niveau international dans le domaine de l'imagerie ultrasonore, a répondu avec enthousiasme à l'invitation de se joindre au projet. SpineGuard, ISIR et LIB démarrent ainsi une nouvelle collaboration de 3 ans dont la production de résultats disruptifs dans le domaine est attendue.

Rappelons que la technologie DSG repose sur la mesure de conductivité électrique locale des tissus en temps réel et sans rayons-X, avec un capteur placé à la pointe de l'outil de forage. Son efficacité est prouvée par plus de 90 000 chirurgies à travers le monde et 19 publications scientifiques. Depuis 2017, SpineGuard collabore avec l'ISIR afin d'appliquer DSG aux robots chirurgicaux pour améliorer leur sécurité, leur précision et leur autonomie.