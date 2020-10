SpineGuard : nouveau brevet en Chine

(Boursier.com) — SpineGuard a obtenu un nouveau brevet en Chine, après l'obtention en Russie et à Singapour annoncée en avril dernier. Ce brevet présente certaines caractéristiques de la technologie DSG permettant l'optimisation de sa mise en oeuvre en temps réel. Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et cofondateur de SpineGuard, déclare : "Depuis plusieurs années, SpineGuard développe et affine sa technologie de mesure de conductivité électrique des tissus pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux en évitant le recours systématique et dangereux à l'imagerie par rayons X. L'invention validée ici perfectionne notre technologie et renforce à long terme notre protection en Chine, qui présente un fort potentiel de marché et un véritable enjeu industriel. Des procédures de demandes de brevets se poursuivent en parallèle dans d'autres pays importants tels que les Etats-Unis. Notre portefeuille de protection intellectuelle continue de s'étendre, renforçant ainsi le caractère unique de la technologie DSG, atout clé dans le cadre de nos discussions avec de nouveaux partenaires stratégiques".

Depuis sa création, SpineGuard développe et maintient un portefeuille significatif de propriété intellectuelle incluant 12 familles totalisant 65 brevets ou dépôts, ainsi que 3 marques, dans les principales zones géographiques mondiales dont l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.