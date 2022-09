SpineGuard : les besoins de financement couverts jusqu'à mi-2024

(Boursier.com) — SpineGuard dévoile un résultat opérationnel courant de -964 KE contre -692 KE au 30 juin 2021. L'EBITDA ressort à -561 KE au S1 2022 contre -661 KE au S1 2021, une amélioration de 15%.

Le besoin en fonds de roulement au 30 juin 2022 s'établit à 247 KE contre -133 KE au 31 décembre 2021, principalement en raison de l'augmentation du poste clients (+271 KE) et des stocks (+141 KE).

La trésorerie au 30 juin 2022 ressort à 4 450 KE contre 5 207 KE au 31 décembre 2021.

La position de trésorerie au 31 août 2022 atteint 3,7 ME, s'y ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR pour un montant de 4,0 ME, soit un total de 7,7 ME. Au regard de cette position de trésorerie, de la disponibilité des BSAR, ainsi que du volume d'affaires récurrent attendu, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'à mi-2024.