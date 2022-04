Spineguard : Le résultat net s'établit à -1.725 KE

(Boursier.com) — La Société Spineguard a renforcé ses investissements pour l'innovation et pour relancer son activité commerciale aux Etats-Unis tout en maintenant une discipline stricte sur ses dépenses. Le résultat net s'établit à -1.725 KE, contre -2.716 KE au 31 décembre 2020.

La marge brute baisse de 1,3 point à 81,9%, contre 83,2% principalement en raison de la diminution du pourcentage des ventes réalisées aux Etats-Unis où les prix de ventes sont plus élevés que dans le reste du monde. Ceux-ci sont par ailleurs restés stables aux Etats-Unis alors qu'ils ont augmenté dans le reste du monde en raison d'un mix pays sensiblement différent par rapport à 2020.

Les charges opérationnelles courantes ont diminué de 3,1% ou 153 KE et traduisent la bonne maîtrise globale dans la durée des dépenses opérationnelles dans le contexte encore impactant de la pandémie de la Covid-19. Les charges non courantes liées aux procédures de sauvegarde en France et de Chapter 11 aux Etats-Unis s'élèvent à 110 KE au 31 décembre 2021 contre 875 KE au 31 décembre 2020.

Le besoin en fonds de roulement d'exploitation au 31 décembre 2021 ressort à -133 KE contre -176 KE au 31 décembre 2020.

Le résultat financier à -299 KE reflète les intérêts des dettes avec Norgine, Harbert European Growth et Bpifrance, des gains de change nets pour 44 KE ainsi que la variation du dérivé passif, sans incidence sur la trésorerie pour -179 KE.

Horizon de trésorerie au-delà de 24 mois

La trésorerie au 31 décembre 2021 était de 5,2 ME, à laquelle s'ajoute la disponibilité sécurisée du financement en bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) de 5 ME assurée par la société Nice & Green. Au 31 mars 2022, la trésorerie s'établit à 4,3 ME. Avec le solde de la ligne en fonds propres

de 5 ME, SpineGuard dispose d'un horizon de trésorerie supérieur à 24 mois.

Par ailleurs, le programme d'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions Remboursables mis en place en juin 2021 est susceptible de générer un produit brut de 5.370 KE, en cas d'exercice de l'intégralité des BSAR, et prolongerait l'horizon de trésorerie de 24 mois.