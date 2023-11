SpineGuard : Lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — SpineGuard lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 2 ME pouvant être porté à 2,3 ME. Le prix de souscription est de 0,20 euro par action. La parité de souscription ressort à 1 action nouvelle pour 4 actions existantes. La période de négociation du droit préférentiel de souscription va du 17 novembre au 30 novembre inclus et la période de souscription du 21 novembre au 4 décembre inclus.

L'opération est garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription des fondateurs de SpineGuard (Messieurs Pierre Jérôme et Stéphane Bette) et des engagements de garantie d'investisseurs. La société rappelle l'engagement de suspension par SpineGuard de sa ligne de financement en fonds propres (Equity Line) pour une durée de 12 mois.