SpineGuard : La position de trésorerie au 30 juin s'élèvait à 4,6 ME

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2023. Sur le Semestre, le CA revient à 2.234 KE en repli de 12%.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a reculé de 25% à taux de change réel (26% à taux constant) pour s'établir à 1.432 K$ vs 1.931 K$. Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires du premier semestre a progressé de +37% pour les produits et de 18% en prenant en compte l'interruption du revenu des royalties relatives au projet dentaire.

3.029 unités DSG ont été vendues au cours du premier semestre 2023 vs. 2 848 unités au premier semestre 2022 soit une croissance globale de +6%.

987 unités ont été vendues aux États-Unis, soit 33% de la totalité des unités vendues.

Position de trésorerie

La position de trésorerie au 30 juin 2023 s'élève à 4,6 ME, s'y ajoute la disponibilité du financement en fonds propres Horizon de Nice & Green de 7,5 ME non utilisé à la date du présent communiqué.

Par ailleurs, le programme d'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions Remboursables mis en place en juin 2021 est clos depuis le 12 juin 2023. Il a généré un produit brut de 51 KE et la création de 28.463 actions.

Perspectives pour 2023

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective et rigoureuse :

1. Dynamiser l'activité commerciale avec PediGuard Threaded et l'interface DSG-Connect

2. Développer le foret DSG pour un lancement début 2024

3. Codévelopper la vis intelligente et le dispositif sacro-iliaque DSG avec Omnia Medical

4. Implémenter le triple accord récemment signé avec XinRong Medical pour la Chine

5. Déployer la technologie DSG en chirurgie osseuse robotisée et en implantologie dentaire

6. Initier de nouveaux partenariats stratégiques.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : "Nos ventes de produits au deuxième trimestre sont extrêmement contrastées entre les États-Unis et le reste du monde. Le recul temporaire aux États-Unis traduit le faible niveau de commandes de notre principal distributeur américain en proie à des difficultés financières et de gouvernance indépendantes de notre activité. Pour y palier, nous avons significativement étoffé notre équipe commerciale américaine avec l'embauche récente de quatre nouveaux collaborateurs. Nos nouveaux produits DSG Connect et PediGuard Threaded continuent de recevoir un excellent accueil sur le terrain et les deux co-développements en cours avec Omnia Medical progressent. Dans le reste du monde, les ventes de PediGuard en très forte croissance continuent d'être tirées par l'Europe et l'Amérique Latine. Elles nous confortent dans la pertinence et le potentiel de notre technologie y compris aux États-Unis."

Prochain communiqué financier : résultats financiers du premier semestre 2023, le 12 septembre 2023 après clôture des marchés.