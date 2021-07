SpineGuard : la position de trésorerie au 30 juin atteint 5,2 ME

SpineGuard : la position de trésorerie au 30 juin atteint 5,2 ME









(Boursier.com) — SpineGuard annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2021. Hors des Etats-Unis, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de +146%, pour s'établir à 304 KE. Sur l'ensemble du semestre, la progression s'établit à +59% à 652 KE.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 a augmenté de +22% à 1.054 K$ vs 862 K$ (+13% à taux de change réel). 2.731 unités DSG ont été vendues au cours du premier semestre 2021 vs 2.422 unités au premier semestre 2020 soit une croissance de +13%. 1.293 unités ont été vendues aux États-Unis soit +47% de la totalité des ventes.

Éléments sur la procédure de sauvegarde américaine (chapter 11)

Après la sortie de la procédure de sauvegarde en France le 24 mars dernier, la Société poursuit l'exécution du plan validé par le Tribunal de Commerce de Créteil.

Aux Etats-Unis, les étapes administratives de sortie du chapter 11 se poursuivent sans difficulté. La prochaine étape sera la tenue d'une audience le 22 juillet auprès du tribunal dans le Delaware. La sortie du chapter 11 devrait être effective pour la fin août.

La position de trésorerie au 30 juin 2021 atteint 5,2 ME, s'y ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR de 6,5 ME et les financements potentiels au titre de la conversion de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) émis le 11 juin 2021 pour un total maximum de 5,2 MEUR. Au regard de la position de trésorerie, de la disponibilité des BSAR, ainsi que du volume d'affaires récurrent attendu, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu'en 2023 inclus.

Perspectives pour 2021

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective tout en restant proche de l'équilibre :

1. Accroître l'activité commerciale avec le lancement de l'interface DSG-Connect.

2. Accélérer la mise en oeuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets.

3. Intensifier le co-développement d'une nouvelle génération d'instruments dentaires intégrant la technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC.

4. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques notamment pour l'application robotique de DSG.

Prochain communiqué financier : résultats financiers du premier semestre 2021, le 15 septembre 2021 après clôture des marchés.