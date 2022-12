SpineGuard : L'Académie de Médecine décerne le prix Charpak-Dubousset aux travaux de recherche pour la prévention de brèche osseuse en chirurgie robotique par la technologie DSG

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG(R)) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui que deux chercheurs, le chirurgien Elie Saghbiny et l'ingénieur Jimmy Da Silva, ont été distingués pour leurs travaux collaboratifs menés conjointement par l'ISIR de Sorbonne Université et la société SpineGuard.

Ces travaux ont porté sur l'utilisation en chirurgie robotique de la technologie DSG de SpineGuard afin de détecter automatiquement des brèches osseuses potentiellement dangereuses et d'arrêter immédiatement le perçage à l'approche de la moelle épinière ou d'autre tissus mous. Les algorithmes robotiques ont été nourris par des données de conductivité osseuses qui ont pu être enregistrées à l'hôpital Trousseau sous la supervision du Pr Vialle.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur de SpineGuard, déclare : "Cette reconnaissance de très haut niveau est une grande fierté pour toute l'équipe de SpineGuard et une nouvelle étape clé car elle constitue une validation supplémentaire par la communauté scientifique de la pertinence et du potentiel de notre technologie appliquée à la chirurgie robotiquement assistée. Elle vient donc naturellement appuyer SpineGuard dans ses discussions stratégiques avec l'industrie, en vue de l'intégration de DSG dans les plateformes d'assistance robotique à la chirurgie."

Guillaume Morel, Professeur des Universités à Sorbonne Université et Directeur de l'ISIR, ajoute : "Après avoir récompensé des pairs confirmés et déjà mondialement reconnus, comme Mathias Fink et Jean-Michel Correas, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine ou encore José Sahel et Serge Picaud, l'académie a décidé cette année d'honorer une équipe de deux jeunes chercheurs et innovateurs. Ce prix plein de promesses récompense une recherche pluridisciplinaire et translationnelle. Depuis trois ans, Elie Saghbiny est immergé à mi-temps dans notre laboratoire de Robotique, où, jour après jour, il s'imprègne des approches et méthodes de notre discipline. Jimmy da Silva, de son côté, a passé des heures et des heures dans le bloc opératoire de Raphaël Vialle à l'hôpital Trousseau pour analyser chaque geste. Ce travail quotidien, ce dialogue à l'interface des disciplines, paye aujourd'hui et nous sommes très heureux que SpineGuard, qui est un de nos partenaires stratégiques, partage avec nous et l'hôpital Trousseau ce succès."