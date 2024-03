SpineGuard franchit une étape pour renforcer son offre PediGuard en Chine

(Boursier.com) — SpineGuard a progressé dans son plan réglementaire chinois par la soumission aux autorités Chinoises (NMPA) d'un dossier destiné à obtenir l'homologation renouvelée de la gamme de PediGuard actuellement disponible en Chine, ainsi que son extension aux modèles PediGuard Courbe et XS dont les essais techniques à fin réglementaire viennent d'être lancés en Chine dans un laboratoire spécialisé.

"Le franchissement de cette étape clef est une grande satisfaction pour les équipes de SpineGuard et de XinRong Medical Group, notre partenaire commercial en Chine. Nous déroulons notre feuille de route avec le double objectif suivant pour le troisième trimestre 2024 : le renouvellement de l'autorisation de la gamme actuelle, et l'homologation de modèles de PediGuard qui ne sont pas encore disponibles en Chine alors qu'ils le sont dans d'autres géographies comme l'Europe ou les Etats-Unis où ils ont rencontré un vrai succès commercial", commente Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et Co-Fondateur de SpineGuard.

Perspectives

SpineGuard rappelle qu'afin de renouer avec une croissance à deux chiffres dès 2024, le groupe poursuit l'intensification de son effort commercial, notamment aux Etats-Unis, et la mise sur le marché de 3 nouveaux produits issus de la technologie DSG :

- PediGuard Fileté adapté au traitement des scolioses par voie antérieure ;

- PediGuard Canulé pour la fusion sacro-iliaque en collaboration avec Omnia Medical ; et

- le foret DSG universel compatible avec perceuses et navigation.