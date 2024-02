SpineGuard franchit le cap des 100.000 chirurgies et des 30 publications avec la technologie DSG

(Boursier.com) — SpineGuard a franchi le cap des 100.000 chirurgies sécurisées avec la technologie DSG, et des 30 publications scientifiques. "L'atteinte de ces seuils symboliques est une grande fierté pour toute l'équipe de SpineGuard. Elle nous rappelle qu'un nombre très important de patients souffrant du dos ont déjà bénéficié de la précision de notre plateforme de guidage chirurgical en temps réel et que de nombreuses équipes chirurgicales à travers le monde réduisent sensiblement leur exposition aux rayons X et les risques associés en l'utilisant régulièrement", commente Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-Fondateur de SpineGuard. Le Docteur Randal R. Betz, spécialiste de la colonne vertébrale pédiatrique à l'Institute for Spine and Scoliosis à Lawrenceville dans le New Jersey (USA) et à la tête du Comité Scientifique de SpineGuard depuis sa fondation, ajoute : "Il s'agit d'une étape importante non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour les 100.000 patients ayant bénéficié d'une chirurgie plus sûre, évitant les lésions neurologiques et réduisant les radiations".

En 2023, 8 nouvelles études au sujet de la technologie DSG ont été publiées dans des journaux scientifiques à comité de lecture, dont 3 portent sur des travaux en robotique chirurgicale et 5 sur des études cliniques non sponsorisées par SpineGuard, mettant en évidence les bénéfices de DSG dans différentes indications de chirurgie vertébrale par voie antérieure et postérieure. Ces 8 nouvelles publications scientifiques amènent leur total à 32, ce qui représente une nette accélération par rapport aux années précédentes.