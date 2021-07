SpineGuard et ConfiDent étendent leur partenariat stratégique

(Boursier.com) — SpineGuard entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce ce jour le renforcement de son partenariat stratégique avec ConfiDent ABC.

Cet accord étendu permet l'échange et le partage de nouvelles propriétés intellectuelles au-delà de l'exploitation de la technologie DSG dans le domaine de l'implantologie dentaire. Il matérialise les progrès accomplis par ConfiDent ABC et SpineGuard depuis le démarrage de leur collaboration en 2017.

Stéphane Bette, cofondateur et Directeur Général Délégué de SpineGuard, déclare : "En progressant conjointement, nous avons réalisé que nos deux sociétés travaillaient à développer des solutions innovantes qui pouvaient nous être mutuellement bénéfiques. Nous avons de ce fait décidé d'aller plus loin dans cette collaboration fructueuse en créant un environnement optimal pour notre enrichissement technique mutuel, l'exploitation de concepts, les brevets, la recherche et le savoir-faire dans nos domaines spécialisés respectifs. Nous sommes enthousiasmés par les produits révolutionnaires incorporant DSG que ConfiDent prépare actuellement pour le marché dentaire. Ils représentent pour les deux sociétés un potentiel de croissance considérable. Nous avons la volonté d'encourager davantage leur progrès en donnant accès à d'autres technologies de SpineGuard qui apporteront encore plus de valeur clinique sur ce marché et nous nous réjouissons de pouvoir intégrer des innovations de ConfiDent dans les futurs produits de SpineGuard dans le domaine de la colonne vertébrale et au-delà. C'est une situation véritablement de gagnant-gagnant."

Ron Askayo, Directeur Général de ConfiDent ABC, ajoute : "Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec SpineGuard pour le développement d'une perceuse dentaire intelligente, SafeDrillTM, qui constitue une innovation de rupture. De nombreux dentistes pourront accéder au domaine de l'implantologie avec une procédure prédictible et précise. Les dentistes recevront le retour d'information en temps réel de la technologie DSG pendant le geste de perçage afin d'optimiser l'ancrage osseux et de réduire le risque de complications neurologiques ou de pénétration du sinus. Cet outil intelligent, muni d'un capteur, transformera une chirurgie exigeante en une procédure sécurisée et abordable pour le plus grand nombre de dentistes. Nous pensons que le SafeDrill deviendra un outil essentiel dans les chirurgies dentaires, simplifiant grandement l'implantologie sans modifier les habitudes opératoires."