SpineGuard : Ebitda positif au S2

(Boursier.com) — SpineGuard annonce son chiffre d'affaires 2019 à 6,8 ME contre 7,5 ME en 2018.

SpineGuard estime que son EBITDA est positif au second semestre 2019 vs. -0,1 ME au second semestre 2018 et en amélioration significative en année pleine, où il atteindrait -50 KE à comparer à -586 KE en 2018.

La position de trésorerie au 31 décembre 2019 atteint 1,3 ME. La société qui n'a pas utilisé la totalité du financement obligataire (OCAPI) dispose encore d'un solde de 0,7 ME avec celui-ci.