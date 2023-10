SpineGuard : dispose de 4 ME de trésorerie

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de SpineGuard est en baisse de -34% au 3e trimestre 2023 à 978 kE (1,47 ME au 3e trimestre 2022).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de SpineGuard ressort à 3,21 millions d'euros (4 ME à même date en 2022). Il recule de 20%.

4.395 unités DSG ont été vendues au cours des 9 premiers mois de l'année 2023 (4.209 unités au cours des 9 premiers mois de l'année 2022), soit une croissance globale de +4%. 1.596 unités ont été vendues aux Etats-Unis, soit 36% de la totalité des unités vendues.

Position de trésorerie

La position de trésorerie au 30 septembre s'élève à 4 ME.

Pour continuer à renforcer ses fonds propres, la société réfléchit actuellement à d'autres opportunités de financement, y compris une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), plutôt qu'à l'utilisation de la ligne en fonds propres Horizon de Nice & Green mise en place le 31 mai 2023 pour un montant de 7,5 ME et dont aucun tirage n'a été effectué à la date du présent communiqué.

Perspectives

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective et rigoureuse :

1) Dynamiser l'activité commerciale avec PediGuard Threaded et l'interface DSG-Connect

2) Développer le foret DSG pour un lancement en 2024

3) Codévelopper le dispositif sacro-iliaque DSG et la vis intelligente avec Omnia Medical

4) Implémenter le triple accord récemment signé avec XinRong Medical pour la Chine

5) Déployer la technologie DSG en chirurgie osseuse robotisée et en implantologie dentaire

6) Initier de nouveaux partenariats stratégiques.