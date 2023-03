SpineGuard : des nouveaux résultats remarquables dans le développement de l'application robotique

(Boursier.com) — SpineGuard atteint de nouveaux résultats remarquables dans le développement de son application robotique. Le modèle de visée pédiculaire avec contact oblique sur l'os paraît plus exigeant et plus proche de la clinique que le précédent.

La technologie DSG de SpineGuard enregistre 100% d'efficacité prouvée expérimentalement en laboratoire. Cette technologie repose sur la mesure de conductivité électrique locale des tissus en temps réel et sans rayons-X, avec un capteur placé à la pointe de l'outil de forage. Son efficacité est prouvée par plus de 90.000 chirurgies à travers le monde et 24 publications scientifiques. Depuis 2017, SpineGuard collabore avec l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) de Sorbonne Université, du CNRS et de l'INSERM, afin d'appliquer DSG aux robots chirurgicaux pour améliorer leur sécurité, précision et autonomie et pour simplifier le déroulement de la chirurgie.

La totalité des perçages a satisfait le critère de succès, c'est-à-dire ont été stoppés à l'intérieur d'un corridor considéré comme cliniquement sûr, de deux millimètres de part et d'autre de l'interface entre l'os et le canal rachidien. Ceci alors que le perçage est effectué totalement en aveugle, sans aucune utilisation d'imagerie pré-, ni per-opératoire.

Les résultats annoncés ce 8 mars font suite à ceux présentés fin 2021, et consistant à arrêter automatiquement le foret lorsque sa pointe est au plus près de la frontière de l'os lors d'un perçage vertébral effectué par un robot de façon autonome.