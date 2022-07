SpineGuard : chiffre d'affaires semestriel de 2,55 ME

(Boursier.com) — SpineGuard a réalisé au deuxième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1,42 ME, en hausse de 20% sur un an. Le semestre permet de générer 2,55 ME de revenus, en hausse de 14% par rapport au premier semestre 2021.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 a augmenté de 19% pour s'établir à 1.105 K$ vs. 1.054 K$ (+5% à taux de change constant). Hors des Etats-Unis, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de +24% pour s'établir à 378 KE. Sur l'ensemble du semestre, la progression s'établit à +18% à 770 KE. 2.848 unités DSG ont été vendues au cours du premier semestre 2022 vs. 2.731 unités au premier semestre 2021 soit une croissance de +4% (+9% sur le seul second trimestre). 1.340 unités ont été vendues aux États-Unis soit 47% de la totalité des ventes.

La position de trésorerie au 30 juin 2022 atteint 4,5 ME, s'y ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR de 4 ME. Au regard de ces éléments ainsi que du volume d'affaires récurrent attendu, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu'au second trimestre 2024.