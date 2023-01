SpineGuard : chiffre d'affaires annuel de 5,6 ME

(Boursier.com) — SpineGuard indique avoir réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 5,6 millions d'euros, en hausse de 27% grâce notamment à une excellente performance en Europe, en Amérique latine et à un retour de la croissance aux Etats-Unis. 5.934 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus au total, contre 5.183 en 2021, soit une augmentation de +15%.

Aux États-Unis, 2.738 dispositifs ont été vendus sur l'ensemble de l'année 2022 (2.477 en 2021) et le chiffre d'affaires a atteint 3,97 M$, soit +9% à taux de change constant (+23% à taux de change réel).

La position de trésorerie au 31 décembre 2022 était de 4,2 ME, auxquels s'ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR de 3 ME, pour un total de 7,2 ME. La société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'à fin 2024.