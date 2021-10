SpineGuard : au 30 septembre, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 3,25 ME

(Boursier.com) — SpineGuard , entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 qui s'établit à 1 ME.

Au 30 septembre 2021, SpineGuard enregistre un chiffre d'affaires de 3,25 ME.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : "La pandémie liée au COVID-19 a de nouveau fortement impacté le marché des dispositifs pour la chirurgie vertébrale au 3ème trimestre 2021, sous l'effet conjugué du variant Delta et de la pénurie de personnel hospitalier. Malgré cette nouvelle tension transitoire sur l'activité chirurgicale, nous affichons une très belle croissance hors des Etats-Unis depuis le début de l'année et le renforcement de notre organisation commerciale américaine est en excellente voie avec le recrutement de deux nouveaux collaborateurs au mois de septembre. Nous avons participé ces dernières semaines à quatre congrès internationaux dont le NASS (North American Spine Society) à Boston aux États-Unis, fin septembre. La nouvelle plateforme DSG Connect homologuée en Europe, aux Etats-Unis et tout récemment au Brésil y a suscité beaucoup d'intérêt de la part des chirurgiens, agents et distributeurs qui voient en elle une réelle valeur ajoutée pour la formation des jeunes chirurgiens, la collecte de données ainsi que sur le plan médico-légal. Ces congrès ont par ailleurs été l'occasion d'échanger en face à face avec plusieurs partenaires stratégiques potentiels notamment sur nos avancées majeures en robotique."