SpineGuard : attribution gratuite de BSAR

(Boursier.com) — SpineGuard annonce l'émission et l'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) au profit de l'ensemble de ses actionnaires. Cette opération prévoit l'attribution d'un BSAR par action détenue, 9 BSAR permettant, à compter du 11 juin 2021, de souscrire 1 action nouvelle à un prix d'exercice fixé à 1,80 euro, représentant une prime de 23,29% par rapport au cours de clôture du 1er juin 2021. L'opération bénéficie à tous les actionnaires, soit les détenteurs des 26.550.493 actions composant le capital social. À ce jour, la Société n'a pas connaissance des intentions de ses principaux actionnaires quant à l'exercice des BSAR.

Pour rappel, la trésorerie de SpineGuard était de 2,3 ME au 31 mars 2021 et avec la ligne de financement en fonds propres de 10,0 ME assurée par la société Nice & Green, utilisée à ce jour à hauteur de 2 ME, SpineGuard dispose d'un horizon de trésorerie supérieur à 36 mois.