SpineGuard : AG à huis clos

SpineGuard : AG à huis clos









(Boursier.com) — SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, confirme la tenue à huis clos de l'assemblée générale mixte le jeudi 14 mai à 8h45 et présente ses modalités.

Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations émises par l'AMF à ce propos, SpineGuard confirme que son Assemblée Générale Mixte aura bien lieu le 14 mai 2020 à 8h45 à huis clos hors la présence physique des actionnaires.

Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire.