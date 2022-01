SpineGuard : accord de distribution avec WishBone aux Etats-Unis

(Boursier.com) — SpineGuard et WishBone Medical ont signé un accord de distribution exclusive du dispositif PediGuard dans les centres orthopédiques pédiatriques aux Etats-Unis. Cet accord stratégique vient compléter l'offre de WishBone pour les orthopédistes pédiatres qui traitent les pathologies vertébrales.

"Nous allons implémenter cette collaboration prometteuse en lien étroit avec notre réseau d'agents aux États-Unis et en nous appuyant sur la nouvelle interface DSG Connect, plateforme qui donne la possibilité de transmettre, visualiser et enregistrer les données recueillies par le capteur DSG. De par sa capacité à réduire les risques de complications et à minimiser l'exposition aux radiations tout en étant très simple de mise en oeuvre, notre technologie est extrêmement pertinente et compétitive dans le contexte actuel. D'autant qu'elle s'appuie sur douze années d'expérience clinique !" dit Patrick Pilcher Vice-Président, Ventes et Marketing de SpineGuard aux Etats-Unis.