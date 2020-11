Spie va concevoir le nouveau data center d'Interxion

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie et Interxion, l'un des principaux prestataires indépendants de services de data centers, poursuivent leur partenariat remontant à 2002. En tant que maître d'oeuvre technique, Spie sera responsable de la mise en oeuvre complète du nouveau data center "FRA16" à Francfort-sur-le-Main.

Après avoir équipé les data centers FRA6 à FRA10 et FRA14, Spie est désormais responsable de la planification et de la mise en oeuvre du nouveau data center FRA16. Ces prestations incluent la planification et l'exécution de tous les travaux de finition technique et des interfaces infrastructurelles. L'opération concerne notamment les équipements électriques pour la gestion de l'énergie et des bâtiments, les systèmes de refroidissement, tous les systèmes de ventilation et de climatisation et les installations sanitaires, ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôles d'accès, les systèmes de verrouillage, les systèmes d'alarme et de surveillance et les systèmes anti-incendie.

Avec ce 16e data center sur son campus du quartier d'Ostende à Francfort, Interxion crée un espace supplémentaire axé sur la croissance numérique.