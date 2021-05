Spie : une solution robotisée autonome pour le site de production d'un industriel pharmaceutique de 1er rang

(Boursier.com) — La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, est actuellement mobilisée au service du site de production d'un groupe pharmaceutique majeur du Sud-Ouest.

La division s'est vu attribuer, par l'intermédiaire du maître d'oeuvre IMPAC Ingénierie, la conception d'une solution robotisée pour optimiser la nouvelle ligne de lavage des conteneurs pharmaceutiques.

L'industriel pharmaceutique a confié aux équipes de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale de SPIE France, l'automatisation du cycle de préparation des conteneurs situés en amont et en aval des nouvelles lignes de lavage. Pour la première fois sur ce site de production, une solution robotisée de type AGV est déployée pour effectuer les transferts des conteneurs et la gestion du stockage.

Les experts de SPIE ont par ailleurs intégré à cette solution automatisée, deux robots "STÄUBLI Stericlean" conçus initialement pour l'environnement très spécifique des salles blanches afin d'effectuer les opérations d'ouverture et de fermeture de conteneurs. Elle permet également, via une caméra 2D, d'inspecter l'intérieur des conteneurs et de s'assurer de l'absence de résidus de poudre de lavage ou d'usure qui pourraient les contaminer et les rendre non conformes à leur utilisation.

"L'ensemble du process, allant de la manipulation des conteneurs jusqu'à leur inspection, est manuel et mobilise des équipements spécifiques. Avec ce nouveau système de gestion automatisé, nous proposons d'améliorer les capacités de production mais aussi de diminuer les risques de TMS auxquels le personnel est exposé", relève Vincent Colnot, directeur opérationnel Sud-Ouest de la division Industrie.