Spie : une première collaboration avec Union Investment à Berlin

Spie : une première collaboration avec Union Investment à Berlin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spie a été chargée de la gestion technique et infrastructurelle de 4 immeubles berlinois appartenant à la société d'investissement Union Investment. Le nouveau contrat d'exploitation a démarré au 1er janvier 2021, pour une durée initiale de 3 ans.

SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, assurera la gestion technique et infrastructurelle des 4 bâtiments berlinois d'Union Investment représentant, au total, une surface au sol d'environ 56.000 m2.

Ces installations se répartissent sur plusieurs sites : Rosmarin Karree, Rathaus Mitte, Pergamon Palais et Neue Promenade, dans le quartier Mitte de Berlin.

Le contrat inclut l'entretien, l'inspection et la réparation des systèmes de ventilation intérieure, des portes, des extincteurs automatiques à eau, de l'alimentation électrique de secours, des installations électriques, de la climatisation, du chauffage et de la plomberie ainsi que de la technologie d'instrumentation et de contrôle des bâtiments. SPIE se chargera également d'assurer la gestion des incidents. Le prestataire de services multi-techniques prend également en charge les travaux de rénovation et d'aménagement intérieur des espaces de bureaux pour les propriétaires et les locataires. SPIE assure tout un ensemble de services techniques internes et apporte son soutien à la planification et à la modernisation des systèmes d'ingénierie du bâtiment. Le prestataire de services multi-techniques aidera également la société d'investissement à mettre en place des mesures d'efficacité énergétique, en vue de réduire ses émissions de CO2.

L'administration de l'arrondissement de Berlin Mitte, l'association des caisses d'épargne DSGV, l'université Humboldt, ainsi qu'une fondation comptent parmi les principaux locataires de ces bâtiments.